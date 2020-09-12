На Нормандскій зустрічі в Берліні досягнуто нових домовленостей

Учорашні переговори політичних радників лідерів країн нормандського формату у Берліні вкотре продемонстрували підтримку європейськими лідерами позиції та бачення України вирішення конфлікту та встановлення миру на нашій землі

Учорашні переговори політичних радників лідерів країн нормандського формату у Берліні вкотре продемонстрували підтримку європейськими лідерами позиції та бачення України вирішення конфлікту та встановлення миру на нашій землі. Головний здобуток перемовин – домовленість про необхідність вжиття вичерпних заходів стосовно продовження сталого та всеосяжного режиму припинення вогню. Отже, варто сподіватися, що режим «тиші», який був ініційований президентом України і тривав протягом останніх 6 тижнів, буде продовжений.

Протягом 7 годин учасники зустрічі детально обговорили процес виконання домовленостей, досягнутих лідерами держав «Нормандської четвірки» за результатами саміту в Парижі в грудні 2019 року та подробиці перемовин у мінській Тристоронній контактній групі. Обговорили безпекові питання, політичні, доступ Червоного Хреста до утримуваних осіб та їхнє звільнення. Нагадаємо, що до складу української делегації окрім керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака, віце-прем’єр-міністра – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова, члена української делегації в ТКГ Андрія Костіна увійшли ще й представники Міністерства оборони, Міністерства закордонних справ та Служби безпеки України.

Варто з оптимізмом розглядати результати учорашньої зустрічі, адже сам факт тривалої та різнопланової дискусії вже свідчить про бажання сторін дійти компромісу, навіть у найскладніших питаннях.

Формат взаємодії на рівні зовнішньополітичних радників продовжує повноцінно функціонувати, незважаючи на всі заперечення та дискусії з цього приводу з боку російської сторони. Так, російський представник Дмитро Козак у коментарі російським журналістам заявив, що жодних проривів під час перемовин не сталося і питання проведення саміту «нормандської четвірки» навіть не обговорювалося.

Попри те, що про дату майбутньої зустрічі лідерів чотирьох країн домовитися не вдалося, учорашня берлінська зустріч стала черговим, важливим та необхідним кроком у напрямку руху вперед. Як зазначив член української делегації, керівник ОП Андрій Єрмак, варто сподіватися, що зустріч лідерів відбудеться до кінця року.

Водночас досягнуто домовленості про продовження роботи та наступну зустріч у форматі радників лідерів країн-учасниць «Нормандської четвірки», під час якої будуть далі обговорюватися та деталізуватися питання виконання Паризьких домовленостей і підготовки Берлінського саміту в Нормандському форматі. А реалізація наданих українською стороною пропозицій дає підстави очікувати досягнення прогресу як у переговорному процесі загалом, так і у вирішенні багатьох спірних та болючих питань зокрема.