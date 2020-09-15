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07:47 15 Сентября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Навальный после выздоровления намерен вернуться в Россию

Оппозиционный политик полностью осознает, что произошло, и собирается продолжить свое дело на родине.

Российский оппозиционер Алексей Навальный после выздоровления намерен вернуться в Россию, пишет газета New York Times.

По словам источника в органах безопасности Германии, политик полностью осознает, что произошло, и собирается продолжить свое дело на родине.

В правительстве Германии накануне сообщили, что отравление Навального запрещенным химоружием «Новичок» подтвердили две лаборатории во Франции и в Швеции.

Как пишет газета Le Monde, президент Франции Эммануэль Макрон позвонил Владимиру Путину и сообщил выводы французских экспертов.

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Тэги: Алексей Навальный

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Об этом сообщает Insider совместно с Bellingcat и Der Spiegel. Его состояние здоровья лучше, чем можно было бы ожидать в такой ситуации.

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