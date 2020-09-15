Навальный после выздоровления намерен вернуться в Россию
Оппозиционный политик полностью осознает, что произошло, и собирается продолжить свое дело на родине.
Российский оппозиционер Алексей Навальный после выздоровления намерен вернуться в Россию, пишет газета New York Times.
По словам источника в органах безопасности Германии, политик полностью осознает, что произошло, и собирается продолжить свое дело на родине.
В правительстве Германии накануне сообщили, что отравление Навального запрещенным химоружием «Новичок» подтвердили две лаборатории во Франции и в Швеции.
Как пишет газета Le Monde, президент Франции Эммануэль Макрон позвонил Владимиру Путину и сообщил выводы французских экспертов.
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Якобы российские власти не получили от Германии никаких доказательств того, что речь идет о преднамеренном преступлении.
Об этом сообщает Insider совместно с Bellingcat и Der Spiegel. Его состояние здоровья лучше, чем можно было бы ожидать в такой ситуации.
Российского оппозиционера отравили новым, более смертоносным видом боевого нервно-паралитического вещества «Новичок».