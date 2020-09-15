Оппозиционный политик полностью осознает, что произошло, и собирается продолжить свое дело на родине.

Российский оппозиционер Алексей Навальный после выздоровления намерен вернуться в Россию, пишет газета New York Times.

По словам источника в органах безопасности Германии, политик полностью осознает, что произошло, и собирается продолжить свое дело на родине.

В правительстве Германии накануне сообщили, что отравление Навального запрещенным химоружием «Новичок» подтвердили две лаборатории во Франции и в Швеции.

Как пишет газета Le Monde, президент Франции Эммануэль Макрон позвонил Владимиру Путину и сообщил выводы французских экспертов.