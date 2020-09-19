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06:53 19 Сентября 2020 Просмотров 270   КомментариевКомментарии

Израиль первым в мире ввел повторный карантин из-за коронавируса

Ограничения вводят на три недели с возможностью продления. Они будут действовать и во время осенних еврейских праздников.

Первоначально планировалось запретить людям отдаляться от дома более чем на 500 метров, но в результате правительство все же увеличило разрешенную дистанцию до километра. В пределах этой дистанции можно выходить в парки, на детские площадки и для молитв в Йом-кипур (Судный день), который в этом году отмечается 27-28 сентября.

Отдаляться от дома больше чем на километр можно только в некоторых случаях: на работу, за продуктами и лекарствами, товарами первой необходимости, для оказания помощи людям в тяжелом положении, на похороны, обрезание, в суд, в Кнессет и на донорский пункт. В этот перечень входит также участие в акциях протеста.

Заниматься спортом всей семьей разрешается, если для этого не требуется поездка на транспорте. Участники соревнований могут заниматься в спортивных центрах.Уважительной причиной для выхода из дома считается участие в религиозных церемониях и обрядах, таких как капарот (ритуальный забой кур перед Йом-кипуром), посещение женщинами микв (ритуальных ванн), а также покупка традиционных атрибутов для праздника Суккот.

При этом запрещено ходить в гости, отдыхать на пляжах, собираться компаниями более десяти человек в закрытых помещениях и более двадцати – на открытых пространствах. Общественный транспорт и предприятия будут работать с ограничениями. Образовательные и развлекательные учреждения, кафе, рестораны и спортивные клубы, а также торговые центры, парикмахерские и салоны красоты будут закрыты.

Аэропорт имени Бен Гуриона продолжает работу в соответствии с правилами, введенными для прилетающих в страну и отбывающих за границу. Запрет на посещение Израиля иностранцами действует с середины марта.

Контролировать соблюдение карантина будут тысяча полицейских. В основном они будут заниматься разъяснительной деятельностью, но для «вопиющих» случаев предусмотрены штрафы, сообщил представитель полиции Михаил Зингерман. Штраф за отсутствие маски составляет 500 шекелей (около 11 тысяч рублей), за превышение допустимого количества людей в одном месте – тысячу шекелей, столько же – за отход от дома более чем на километр.

Необходимость повторного карантина разъяснил в специальном заявлении премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

Источник:
Тэги: Израиль, карантин, коронавирус

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