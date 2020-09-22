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10:36 22 Сентября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Ученые нашли причину загадочной гибелисотен слонов в Африке

В Ботсване обитает треть всей популяции африканских слонов. В дельте реки Окаванго в ходе аэрофотосъемки было обнаружено множество трупов этих животных.

Как показали результаты анализов, 330 слонов погибли от токсинов, выделяемых живущими в воде цианобактериями, или сине-зелеными водорослями.

Цианобактерии – это токсичные бактерии, обитающие в стоячей теплой воде. Именно они приводят к так называемому цветению водоемов, когда там разрастаются большие колонии сине-зеленых водорослей.

«Как показали анализы, причиной смерти стали нейротоксины, содержавшиеся в цианобактериях. Эти бактерии живут в воде», – заявил в понедельник на пресс-конференции главный ветеринарный врач Департамента дикой природы и национальных парков Ботсваны Ммади Рубен.

По его словам, гибель животных прекратилась к концу июня 2020 года, что совпало с пересыханием прудов.

По словам ученых, климатические изменения и глобальное потепление могут привести к тому, что такое цветение воды станет еще более распространенным.

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Тэги: Африка, слоны

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