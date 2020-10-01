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06:58 01 Октября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В России за «госизмену» арестовали очередного ученого

В Томске по подозрению в передаче технологий Китаю сотрудниками ФСБ задержан 64-летний ученый Александр Луканин.

Сотрудники московского управления Федеральной Службы Безопасности провели обыск в его квартире.

В данный момент ученый находится в СИЗО. Как сообщил «МБХ медиа» его друг Николай Кривопалов, речь идет о статье 275 УК РФ (Государственная измена). Якобы Луканин передал какие-то технологии китайцам, когда, уйдя на пенсию, поехал по приглашению китайской стороны работать в Шэньянский университет.

«В лаборатории он там работал, занимался высоковольтными источниками питания и искровым разрушением твердых материалов и смежными всякими темами. На самом деле, как мы это понимаем, в этом нет ничего такого, что относилось бы к обороне», – рассказал Кривопалов.

Отметим, что дела против ездящих за границу ученых стали в России трендом последнего десятилетия.

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Тэги: Россия, государственная измена, ученый

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