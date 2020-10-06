На митинг против Лукашенко вышли пенсионеры

В столице Беларуси Минске в понедельник, 5 октября, на акцию протеста против власти Александра Лукашенко вышли пенсионеры.

Несколько сотен пожилых людей пришли с цветами и плакатами «Иди», «Не верю Лукашенко, БТ и RT», «Пенсионеры за перемены», с иконками. Сначала они прочитали псалом, а затем колонна пошла в Дом правительства с криками «Жыве Беларусь» и «Иди».

Участники марша собрались на площади Независимости и пошли по проспекту, затем они направились к зданиям МВД и КГБ. У здания МВД они скандировали «Караева под суд» и»Свободу нашим внукам».

Колонна пенсионеров с бело-красно-белыми флагами скандировала «Бабушки против насилия, дедушки против ОМОНа».

После этого пенсионеры выстроились в цепь солидарности на Октябрьской площади, а потом пошли к площади Победы. Далее по дороге к площади Якуба Коласа пенсионеры прошли к МГЛУ – чтобы поддержать студентов.

На площади Якуба Колоса они возложили цветы к памятнику писателя и начали расходиться.

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