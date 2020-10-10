Матч между юношескими сборными Англии и Шотландии прервали из-за коронавируса

Накануне матч между юношескими сборными Англии и Шотландии прервали по ходу первого тайма при счете 3:1 в пользу англичан.

Причина – положительный тест на коронавирус у главного тренера шотландской команды Билли Старка, сообщает The Guardian.

Первый раунд тестирования, проведенный в минувшее воскресенье, показал отрицательный тест.

Однако, так как команды планировали провести ответный матч в следующее воскресенье, стороны договорились провести повторные тесты в день проведения первого поединка.

Уже по ходу матча менеджера сборной Шотландии поставили в известность о положительных результатах тестирования Старка, после чего матч немедленно прервали при счете 3:1 в пользу англичан.

Также команды отказались от проведения второго матча в воскресенье. Шотландская сторона отправилась на самоизоляцию.

Сборные встречались на поле спортивного комплекса «Сент-Джордж Парк», где к следующим матчам готовится и национальная команда Англии.

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