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02:40 12 Октября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Министр внутренних дел Молдовы второй раз заразился коронавирусом

Министр внутренних дел Молдовы Павел Войку сообщил, что во второй раз заразился коронавирусом. Его госпитализировали в реанимацию.

«В сентябре я обнаружил проблему со здоровьем, которая внезапно привела к ослаблению моего иммунитета, и по этой причине я стал уязвимым для инфекции COVID-19. На прошлой неделе после прохождения теста у меня подтвердился положительный результат на коронавирус. Я сейчас госпитализирован в реанимацию и прохожу лечение», – написал Войку.

Министр надеется «скоро вернуться к работе».

Напомним, Войку впервые заразился коронавирусом в мае. Тогда сообщалось, что болезнь протекает в легкой форме.

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Тэги: Молдова, коронавирус

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