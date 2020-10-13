Австралийские ученые выяснили, что коронавирус может жить на банкнотах почти месяц

Вирус, который вызывает COVID-19, может выжить на банкнотах, стекле и нержавеющей стали до 28 дней.

Это гораздо дольше, чем вирус гриппа, заявили исследователи, подчеркивая необходимость очистки и мытья рук для борьбы с вирусом.

«Результаты исследования австралийского национального научного агентства CSIRO очевидно показывают, что в очень контролируемой среде вирус оставался заразным дольше, чем было установлено другими исследованиями», – говорится в сообщении.

Исследователи CSIRO обнаружили, что при 20 градусах Цельсия вирус SARS-COV-2 оставался заразным в течение 28 дней на гладких поверхностях, таких как пластиковые банкноты и стекло на экранах мобильных телефонов. Исследование было опубликовано в журнале Virology Journal.

Для сравнения установлено, что вирус гриппа А выживает на поверхностях в течение 17 дней.

«Это действительно подчеркивает важность мытья рук и дезинфекции, где это возможно, и, несомненно, протирания поверхностей, которые могут контактировать с вирусом», – сказал ведущий исследователь Шейн Ридделл.

Эксперименты, проведенные при 20, 30 и 40 градусах Цельсия, показали, что вирус дольше выживал при низких температурах, на хлопке и бумажных банкнотах.

Все эксперименты проводились в темноте, чтобы устранить влияние ультрафиолета, поскольку исследования показали, что прямые солнечные лучи могут убить вирус.

«Итак, в реальном мире результаты, скорее всего, будут менее продолжительными, чем те, что мы смогли получить», – сказал Ридделл.

Исследователи заявили, что ввиду того, что белки и жиры в жидкостях тела также могут резко увеличить время выживания вируса, их исследование может помочь объяснить очевидную устойчивость и распространение вируса в прохладной среде.

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