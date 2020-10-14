ЕС утвердил санкции за отравление Навального – СМИ
Новые ограничительные меры коснутся шести человек и одной компании, которые ответственны за отравление Алексея Навального.
Послы стран Евросоюза согласовали введение санкций против России за отравление оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщил корреспондент Радио Свобода в Брюсселе Рикард Йозвяк в среду, 14 октября.
«Послы ЕС дали «зеленый свет» санкциям в отношении шести человек и одной компании, которые ответственны за отравление Навального», – написал Йозвяк в Twitter.
По его данным, это решение будет опубликовано в Официальном журнале ЕС уже завтра, 15 октября.
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