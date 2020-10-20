Украина продолжит сотрудничество с МВФ

Президент Украины заявил в ходе своего выступления в Верховной Раде о дальнейшем сотрудничестве как с МВФ, так и ЕБРР.

Украина продолжит сотрудничество с Международным валютным фондом, Всемирным банком и Европейским банком реконструкции и развития.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в ходе своего выступления в Верховной раде 20 октября.

«…А еще — четкий месседж: безвизовому режиму Украины с Европой ничего не угрожает… Это же касается и сотрудничества с МВФ, которое мы продолжаем. Так же, как и со Всемирным банком и ЕБРР», — сказал он с трибуны парламента.

Аналитики BoFA допускают задержку второго транша Международного валютного фонда для Украины. В Morgan Stanley также считают, что Украина вряд ли получит второй транш МВФ до конца этого года.

По словам замглавы НБУ Дмитрия Сологуба, после смены главы Национального банка в июле этого года, Украина вернулась в ситуацию, когда кредит доверия от МВФ надо получать практически «с нуля».

Тэги: транш от МВФ для Украины