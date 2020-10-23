Благодаря проекту «IT Relocate Беларусь» десятки белорусских IT-компаний уже переехали в Украину, сообщается на сайте Министерства цифровой трансформации.

«Мы создали IT Relocate для тех, кто хочет переехать сам или перевезти свою команду из Беларуси в Украину, и готовы оказывать поддержку и далее. Как отмечает источник AIN.UA, компания «Wargaming» перевезла в Украину сотни работников. Компания – разработчик всемирно онлайн-игр World of Tanks, World of Warships и World of Warplanes», – отметил заместитель министра цифровой трансформации Александр Борняков.

По его словам, еще одна белорусская IT-компания «PandaDoc» открывает свой офис в Киеве. Ее основатель Никита Микадо отмечает таланты украинских специалистов, выгодные налоговые условия и действия нашего правительства в направлении поддержки IT-индустрии Беларуси.

«Украина готова предоставить белорусским специалистам возможности для работы по упрощенной системе оформления», – подытожил Борняков.

Проект «IT Relocate Беларусь», в частности, предлагает 180 дней непрерывного пребывания без получения визы, среднюю заработную плату $2 тыс., 4G во всех крупных городах, больше 5600 сервисных и технологических компаний, доступную аренду жилья и офиса.

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