На Черниговщине прокурор устроил смертельное ДТП

2 ноября руководитель одной из местных прокуратур Черниговской области вблизи пгт Березная совершил смертельное ДТП.

Прокурор, находясь за рулем автомобиля Acura, выехал на встречную полосу движения и допустил столкновение с автомобилем ВАЗ. От полученных травм водитель и пассажирка автомобиля ВАЗ погибли на месте.

«Прокурор задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения», – сообщают в офисе генпрокурора.

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