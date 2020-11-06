НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Общество
20:00 06 Ноября 2020 Просмотров 998   КомментариевКомментарии

ВОЗ призвала страны готовиться к новой пандемии

Страны с развитой инфраструктурой здравоохранения способны лучше контролировать распространение инфекции, заявили в организации.

Миру нужно готовиться к новой пандемии. Об этом заявила ВОЗ, сообщает CNN в пятницу, 5 ноября.

Как сказано в обращении организации к мировому сообществу, необходимо «готовиться к новой пандемии уже сейчас».

«Мы видели за последний год, что страны, имеющие прочную инфраструктуру здравоохранения, касающуюся подготовки к чрезвычайным ситуациям, были способны действовать быстро в целях сдерживания и контроля за распространением вируса SARS-CoV-2″, – заявили в организации.

Отмечается, что сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения состоится 9-14 ноября. На ней планируют принять резолюцию об усилении подготовки к срочным ситуациям в здравоохранении.

Источник:
Тэги: здравоохранение, возпандемия

Новости по теме

В COVID-фонде осталась половина средств

Из Фонда борьбы с COVID-19 потратили 34,1 млрд гривен из 66 миллиардов. В частности, на сферу здравоохранения использовано 35%.

В Китае выздоровело 92% заболевших COVID-19

С начала эпидемии подтверждены 81 349 случаев заражения, в настоящий момент болеют 3128 человек.

В Украине начали восстанавливать санэпидемслужбу

Главным санитарным врачом страны станет первый заместитель министра здравоохранения.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты