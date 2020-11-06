ВОЗ призвала страны готовиться к новой пандемии
Страны с развитой инфраструктурой здравоохранения способны лучше контролировать распространение инфекции, заявили в организации.
Миру нужно готовиться к новой пандемии. Об этом заявила ВОЗ, сообщает CNN в пятницу, 5 ноября.
Как сказано в обращении организации к мировому сообществу, необходимо «готовиться к новой пандемии уже сейчас».
«Мы видели за последний год, что страны, имеющие прочную инфраструктуру здравоохранения, касающуюся подготовки к чрезвычайным ситуациям, были способны действовать быстро в целях сдерживания и контроля за распространением вируса SARS-CoV-2″, – заявили в организации.
Отмечается, что сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения состоится 9-14 ноября. На ней планируют принять резолюцию об усилении подготовки к срочным ситуациям в здравоохранении.
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