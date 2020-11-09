Азербайджанские военные сбили российский вертолет

Российский вертолет Ми-24 был сбит из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) над Арменией у границы с Азербайджаном.

9 ноября около 17:30 мск при сопровождении автоколонны 102-й российской военной базы по территории Республики Армения в воздушном пространстве у армянского селения Ерасх, вблизи с границей Нахичеванской автономной республики (Республика Азербайджан), был открыт огонь по российскому вертолету Ми-24, говорится в сообщении российского Министерства обороны. Два члены экипажа погибли, третий – эвакуирован «на аэродром базирования». Вертолет упал в гористой местности.

Министерство иностранных дел Азербайджана выступило с извинениями. В связи с этим МИД Азербайджана счел необходимым заявить, что вертолет летел в непосредственной близости от армяно-азербайджанской границе. В это время в зоне армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта продолжаются активные боевые столкновения. Полет проходил в темное время суток, на малой высоте, вне зоны радарного обнаружения ПВО. Вертолеты России прежде не были замечены в этом районе.

В связи с этим и в свете напряженной обстановки в регионе и повышенной боевой готовности дежурным боевым расчетом было принято решение открыть огонь на поражение.

Азербайджанская сторона приносит извинения российской стороне в связи с трагическим инцидентом. Азербайджанская сторона выражает искренние соболезнования семьям погибших членов экипажа и желает скорейшего выздоровления пострадавшим. Азербайджанская сторона заявляет о готовности к выплате соответствующей компенсации.