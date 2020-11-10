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00:03 10 Ноября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Министр культуры Украины выступил против «карантина выходного дня»

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко выступил против введения так называемого карантина выходного дня.

«Учитывая то, к каким последствиям для сферы культуры, креативных индустрий может привести карантин выходного дня, МКИП не поддерживает эту инициативу. Сотни тысяч работников в Украине могут остаться без работы. То есть речь идет о жизни и существовании людей», – подчеркнул Ткаченко.

Отдельный вопрос, по его словам, выдержит ли экономика Украины, если свою работу приостановит сфера, которая генерирует от 2 до 4% ВВП.

«И это мы говорим в разрезе сферы культуры, хотя следует помнить, что в целом аналогичны риски и для микро-, малого и среднего бизнеса», – подчеркнул министр.

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Тэги: карантин, министр культуры

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