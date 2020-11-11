Больше всего украинцы доверяют армии, – опрос

Больше всего украинцы доверяют Вооруженным силам (66%), Церкви (62%), Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (60%) и волонтерам (60%).

Об этом свидетельствуют результаты опроса центра Разумкова.

Также среди государственных и общественных институтов выразили доверие Государственной пограничной службе (55%), главе города (поселка, села), в котором проживает респондент (54%), Национальной гвардии (52%), добровольческим батальонам (52%), совету города (поселка, села), в котором проживает респондент (50%).

Недоверие чаще всего выражают государственному аппарату. Украинским чиновникам не доверяют 79% опрошенных, столько же – российским СМИ.

76% опрошенных не доверяют Верховной Раде, 75% – судам и судебной системе в целом, столько же – правительству Украины, 73% не доверяют политическим партиям и коммерческим банкам.

Более 70% опрошенных отметили, что не доверяют антикоррупционным органам: НАБУ (72,5%), Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции (71%), специализированной антикоррупционной прокуратуре (70%), Высшему антикоррупционному суду и прокуратуре

Конституционному Суду не доверяют 65% опрошенных, Нацбанку – 64%.

Президенту не доверяют 60%, Национальной полиции и Службе безопасности – более 50%.

Тэги: опрос, рейтинг доверия, Вооруженные силы Украины