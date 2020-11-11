В Украине официально ввели карантин выходного дня

На выходных будет запрещена работа развлекательных заведений, ресторанов, кафе, спортзалов и непродуктовых магазинов и ТРЦ.

В Украине с 14 ноября вводят карантин выходного дня. Новые ограничения будут действовать с 00:00 субботы до 00:00 воскресенья. Соответствующее решение в среду, 11 ноября, принял Кабмин.

В соответствии с решением правительства, на выходных будет запрещена работа развлекательных заведений, ресторанов, кафе, спортзалов и непродуктовых магазинов, ТРЦ, а также проведение культурных мероприятий.

Что запретят:

закроют фудкорты и развлекательные зоны в ТРЦ – планируется разрешить работу только магазинам;

запретят развлекательные и массовые мероприятия;

запретят деятельность учреждений культуры (в частности кинотеатров, театров, музеев);

позволят ресторанам, кафе и другим заведениям общественного питания работать только на вынос.

Во время карантина выходного дня в Украине будут работать только:

продуктовые магазины;

аптеки;

транспорт;

АЗС и ветеринарные аптеки.

На заседании Кабмина премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркнул, что в последний месяц в Украине фиксируется экспоненциальный рост количества заболевших COVID-19, в связи с чем правительство было вынуждено пойти на такой шаг.

Глава Кабмина отметил, что новые ограничения будут болезненными для многих представителей бизнес-сообщества, занятых в ресторанной, развлекательной и культурной сферах.

«Правительство готово подставить плечо, чтобы поддержать наших предпринимателей во время усиленного карантина выходного дня», – сказал Шмыгаль анонсируя поддержку бизнесу.

В полной мере восстановим и расширим следующие программы поддержки:

компенсация части зарплат работников в связи с простоем;

программа портфельных гарантий, которая должна заработать в ближайшее время (до 80% кредита будет покрываться государством).

возможность применения механизма признания карантина выходного дня форс-мажорным обстоятельством, что мы сейчас оговариваем с Торгово-промышленной палатой.

продолжение реализации программы доступных кредитов 5-7-9, которая позволяет получить кредитные каникулы для бизнеса. То есть речь идет о рефинансировании существующих займов фактически под 0%.

Тэги: карантин, covid-19, карантин выходного дня