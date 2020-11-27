Во время прощания с Марадоной фанаты подрались с полицией
В Буэнос-Айресе проходит прощание с легендарным футболистом Диего Марадоной, скончавшимся накануне на 61-м году жизни.
Тысячи болельщиков, пришедших на церемонию, образовали гигантскую очередь, и в некоторых ее участках начались столкновения с полицией.
Расстроенные потерей кумира и жесткими действиями полиции, фаны стали оттеснять ограждения, после чего правоохранители начали применять к ним силу.
Напомним, легендарный аргентинский футболист умер из-за остановки сердца.
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Об этом сообщает издание Vatican News со ссылкой на заявление службы печати Святого престола. О смерти Марадоны стало известно 25 ноября.
Также в знак траура матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы начнутся с минуты молчания.
Из Аргентины поступила новость о смерти легенды.