Во время прощания с Марадоной фанаты подрались с полицией

В Буэнос-Айресе проходит прощание с легендарным футболистом Диего Марадоной, скончавшимся накануне на 61-м году жизни.

Тысячи болельщиков, пришедших на церемонию, образовали гигантскую очередь, и в некоторых ее участках начались столкновения с полицией.

Расстроенные потерей кумира и жесткими действиями полиции, фаны стали оттеснять ограждения, после чего правоохранители начали применять к ним силу.

Напомним, легендарный аргентинский футболист умер из-за остановки сердца.

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