Ляшко рассказал, как украинцев будут убеждать делать прививки от коронавируса

Учитывая высокий уровень антипрививочных настроений в Украине, чиновники и члены правительства готовы своим примером побуждать граждан вакцинироваться от коронавируса.

Об этом в интервью «Новому Времени» заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

«Показательно вакцинировать медицинских работников, собственным примером показывать», – ответил Ляшко на вопрос, как планируется повысить общественное доверие к кампании вакцинации.

Кроме того, откроют коммуникационный центр, который будет распространять месседжи и проекты коммуникационных кампаний. Ляшко рассчитывает, что и СМИ помогут в распространении этих месседжей.

В то же время, учитывая количество смертей среди людей преклонного возраста, которые уже приняли вакцину за границей, Виктор Ляшко не исключил, что подобные инциденты ждут и Украину.

«Будут неблагоприятные события после иммунизации. К ним надо быть готовыми. К каждому лекарственному средству в инструкции прописаны побочные реакции. Мы будем разъяснять и показывать», – пообещал главный санврач страны, назвав предстоящую вакцинацию населения «беспрецедентной кампанией иммунопрофилактики».

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что национальный план вакцинации предусматривает оказание услуг на безвозмездной основе всем украинцам, а первыми прививки получат уязвимые категории населения.

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