Пять женщин обвинили Мэрилина Мэнсона в насилии

Музыкальный лейбл отказался с ним сотрудничать. Музыкант обвинения назвал «ужасным искажением реальности».

Звукозаписывающая компания Loma Vista Recordings отказалась работать с Мэрилином Мэнсоном после того, как пять женщин обвинили его в насилии. Также лейбл больше не будет продвигать последний альбом певца — We Are Chaos. Всего в этой компании Мэнсон записал три пластинки.

Первой певца в насилии обвинила актриса Эван Рейчел Вуд. О ее отношениях с Мэнсоном стало известно в 2007 году. Вуд тогда было 19, Мэнсону — 38. В 2010 году актриса приняла от певца предложение, но вскоре пара рассталась, пишет Esquire.

«Он начал ухаживать за мной, когда я была подростком, и годами ужасно издевался надо мной. Я понимаю, что мне промыли мозги и заставили подчиниться. Я перестала жить в страхе возмездия, клеветы или шантажа. Я здесь, чтобы разоблачить этого опасного человека и призвать все индустрии перестать сотрудничать с ним, прежде чем он разрушит еще больше жизней», — написала Эван Рейчел 1 февраля в инстаграме.

После этого поста против Мэнсона выступили еще четыре женщины. Эшли Уолтерс (пост недоступен во время подготовки этого текста) рассказала, что работала личным помощником певца. Якобы он бросал в нее тяжелые и стеклянные предметы и часто был жестоким, пишет TJ.

Сара МакНили заявила, что музыкант швырнул ее к стене и угрожал избить битой. Эшли Линдси Морган обвинила Мэнсона в том, что он не давал ей есть и пить, а также прижигал ее и наносил порезы. Габриелла заявила, что певец ее изнасиловал и заставлял принимать наркотики.

Мэрилин Мэнсон ответил, что его личные отношения всегда происходили по согласию. Обвинения он назвал «ужасным искажением реальности».

Ранее, в 2017 году, Мэнсон советовал с обвинениями в сексуальных домогательствах «обращаться в полицию, а не в прессу» и «учиться справляться с этим».

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