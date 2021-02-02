Украина договаривается с МВФ о создании финансового суда

Новый орган будет заниматься урегулированием споров по банковским кредитам, чтобы обеспечить лучшую защиту кредиторов.

Украина ведет переговоры с МВФ о создании специального финансового суда. Об этом заявил глава Нацбанка Кирилл Шевченко в интервью Reuters во вторник, 2 февраля.

«Мы начали это обсуждение с миссией МВФ», – сказал Шевченко.

Он напомнил, что объем кредитов в банковской системе составляет более 1 триллиона гривен, это около 40 миллиардов долларов.

«Это большая сумма, и ее стоит защищать», – пояснил он.

При этом обсуждение с МВФ является частью более широких переговоров об условиях – включая различные реформы, – которые Украина должна выполнить, чтобы получить дополнительные транши по программе МВФ на 5 млрд долларов.

В частности, новый орган призван обеспечить лучшую защиту кредиторов, которые в не могут вернуть деньги через коррумпированную судебную систему. Доля неработающих кредитов должна снизиться до 24% к 2023 году по сравнению с нынешними 42%.

По словам Шевченко, неэффективная кредитная практика ПриватБанка пробила брешь в 5,5 млрд долларов, прежде чем он попал в руки государства. Экс-владельцы банка оспаривают решение и ведут затяжную борьбу за отмену национализации.

«Именно поэтому мы сейчас обсуждаем вариант создания специализированного суда или судебной палаты в Украине, которая будет рассматривать вопросы между кредиторами и заемщиками, а также между инвесторами и получателями инвестиций», – пояснил Шевченко.

В то же время сокращение проблемных кредитов поможет привлечь иностранных частных инвесторов в банковскую систему Украины.

Наконец, более половины сектора остается в руках государства, что Шевченко считает «большим системным риском», и НБУ хочет снизить этот уровень до 25% в ближайшие годы.

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