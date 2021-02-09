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Главная » Украина » Экономика
19:30 09 Февраля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Нафтогаз утратил статус главного импортера газа

В прошлом году Нафтогаз резко снизил импорт газа из-за больших запасов, сформировавшихся в предыдущие годы.

В прошлом году Нафтогаз потерял статус главного импортера газа, опустившись сразу на пятое место, пишет Бизнес Цензор во вторник, 9 февраля.

По данным таможенной службы, Нафтогаз в 2020 году импортировал всего 720 млн кубометров газа. Это объясняется тем, что компания закачала большие объемы газа еще в 2019 году. Также импорт снизился из-за теплой зимы 2019-2020 годов.

По данным издания, крупнейшим импортером газа в прошлом году стала компания Евроенерготрейд – 1,252 млн кубометров. Далее идет Эру Трейдинг – 1,24 млн куб м газа, Газ Ком Трейд – 824 млн куб м газа, Сокар Украина – 748 млн кубометров. И только потом Нафтогаз.

В целом в 2020 году в Украине через таможню и в режиме таможенного склада было импортировано 8,6 млн куб м газа. Сюда входит газ, который был закачан еще в 2019 году, но растаможен и продан уже в 2020 году.

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Тэги: газ, Нафтогаз, импорт

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