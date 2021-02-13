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04:38 13 Февраля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Россия расширила экономические санкции в отношении Украины

Новая редакция списка содержит 84 компании. Список обнародован на портале правовой информации РФ.

Российское правительство расширило перечень украинских компаний, в отношении которых на территории РФ введены экономические санкции.

Соответствующий список обнародован на портале правовой информации РФ.

Новая редакция списка содержит 84 компании. В него попали три компании и два дочерних предприятия из Одессы, две компании из Днепра, а также юрлица, зарегистрированные в Полтаве и в Панаме.

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Тэги: Россия, санкции

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