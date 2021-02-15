Украина использовала 4% запасов газа за неделю
Несмотря на увеличение потребления газа нынешней зимой, запасы все равно почти на четверть больше, чем год назад.
Всего за неделю с 6 по 13 февраля Украина использовала 4% запасов газа, свидетельствуют данные Оператора ГТС.
По состоянию на прошлую пятницу запасы газа подземных хранилищахсоставляли 19,73 миллиарда кубометров, что на 21% больше, чем на аналогичную дату 2020 года (16,3 миллиарда кубометров).
Газовые хранилища заполнены на 64%.
Отметим, на начало отопительного сезона 20 октября запасы газа составляли 28,44 млрд кубометров.
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