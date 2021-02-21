В США заявили об появлении новых проблем в отношениях с Россией

Отношение между США и Россией ухудшились на фоне вмешательства РФ в события в Беларуси, а также отравления и последующего осуждения российского оппозиционера Алексея Навального.

Об этом заявил посол США в РФ Джон Салливан в интервью сегодня в воскресенье, 21 февраля.

Предшественник Салливана встречался с президентом России Владимиром Путиным и главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Тогда он говорил о необходимости улучшения отношений между государствами. Новый посол говорит, что «с 2017-го эта яма (в отношениях между странами – ред.) стала еще глубже».

«В этих отношениях появились новые проблемы… Речь идет о деле оппозиционера Алексея Навального, или о вмешательстве в выборы, о ситуации в Беларуси – это постоянные проблемы, которые так и не решили. Поэтому ситуация не улучшилась», – пояснил Салливан.

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