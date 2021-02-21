Экс-президент поддержал решение действующего по санкциям
Петр Порошенко отреагировал на введение СНБО ограничительных мер в отношении народного депутата Виктора Медведчука.
Народный депутат и экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что поддерживает решение Совета нацбезопасности и обороны о введении санкций в отношении нардепа Виктора Медведчука. Об этом говорится в сообщении политика, опубликованном вечером в субботу, 20 февраля, в Facebook.
«Поддерживаю решение СНБО и обнародованный в субботу Указ Президента о применении санкций в отношении Медведчука как политическое решение, которое отвечает национальным интересам», – указано в сообщении.
Также политик заявил, что высоко оценил работу спецслужб, которые занимались сбором доказательств вины подсанкционных лиц.
«Ожидаю от СБУ и ГПУ немедленных процессуальных действий в отношении народных депутатов, которые попали под санкции, а именно – представление в суд об избрании меры пресечения, которая не может быть иной, чем арест», – добавил Порошенко.
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США выразили поддержку введению санкций СНБО и напомнили, что ввели санкции в отношении украинского политика еще в 2014 году.
Не исключено, что после переговоров Януковича Москве в кресло секретаря СНБО сядет Медведчук. Именно поэтому до сих пор не обнародованы указы о назначениях в Кабмин.