Экс-президент поддержал решение действующего по санкциям

Петр Порошенко отреагировал на введение СНБО ограничительных мер в отношении народного депутата Виктора Медведчука.

Народный депутат и экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что поддерживает решение Совета нацбезопасности и обороны о введении санкций в отношении нардепа Виктора Медведчука. Об этом говорится в сообщении политика, опубликованном вечером в субботу, 20 февраля, в Facebook.

«Поддерживаю решение СНБО и обнародованный в субботу Указ Президента о применении санкций в отношении Медведчука как политическое решение, которое отвечает национальным интересам», – указано в сообщении.

Также политик заявил, что высоко оценил работу спецслужб, которые занимались сбором доказательств вины подсанкционных лиц.

«Ожидаю от СБУ и ГПУ немедленных процессуальных действий в отношении народных депутатов, которые попали под санкции, а именно – представление в суд об избрании меры пресечения, которая не может быть иной, чем арест», – добавил Порошенко.

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