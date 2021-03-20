В Болгарии разоблачили шестерых российских шпионов

В Болгарии предъявили обвинение в шпионаже в пользу России шести лицам, среди которых действующие и бывшие военнослужащие.

Лидером группы считается бывший высокопоставленный военный разведчик, которого следователи называют «резидентом». Он получил военное образование в Болгарии и за рубежом, а также закончил разведывательную школу ГРУ в Москве.

Его задачей было создание сети агентов, в которую он успел завербовать четырех человек с доступом к секретной информации, которая касалась не только Болгарии, но и других стран Евросоюза и НАТО. Среди завербованных – чиновник Министерства обороны, двое действующих военных разведчиков и еще один бывший.

Один из задержанных по своим профессиональным обязанностям имел доступ к информации по противодействию гибридным угрозам и рискам, в том числе со стороны России. Другой в течение своей военной карьеры несколько раз выезжал за границу в составе болгарских военных контингентов.

«Резидент» встречался с ними в ресторанах, тренажерных залах, других публичных местах или в собственном автомобиле.

Шестым шпионом была жена «резидента», которая имеет двойное гражданство Болгарии и России. Она выступала посредником между «резидентом» и одним из сотрудников посольства РФ в Болгарии.

Один из участников группы пытался бежать, его задержали возле посольства России.

«Этот случай не имеет аналогов ни в нашей недавней истории, ни даже после 1944 года», – прокомментировал задержание шпионов главный прокурор Болгарии Иван Гешев.

Представительница прокуратуры Сийка Милева подчеркнула, что следователи нашли вещественные доказательства, свидетельствующие о шпионской деятельности задержанных. В частности, задокументированы разговоры между «резидентом» и его женой, а также факты посещения ею посольства РФ.

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