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05:50 22 Марта 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Украинский фехтовальщик выиграл золото этапа Кубка мира в России

Шпажист Игорь Рейзлин выиграл золотую медаль на этапе Кубка мира 2021 по фехтованию, который проходит в Казани.

Украинский шпажист в финальной схватке одолел действующего чемпиона мира – венгра Гергея Шиклоши (15:11).

Рейзлин во второй раз в карьере завоевал золотую награду этапа Кубка мира. В 2019 году он выиграл соревнования в Берне.

Что касается остальных украинцев, то они высоких мест не занимали – следующий за Рейзлином украинец Богдан Никишин завершил соревнования на 39-м месте. У женщин лучшая из украинок Елена Кривицкая стала 10-й.

В понедельник, 22 марта, в Казани состоятся командные соревнования по итогам которых станут известны обладатели олимпийских лицензий в Токио.

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Тэги: фехтование
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