Украинский фехтовальщик выиграл золото этапа Кубка мира в России
Шпажист Игорь Рейзлин выиграл золотую медаль на этапе Кубка мира 2021 по фехтованию, который проходит в Казани.
Украинский шпажист в финальной схватке одолел действующего чемпиона мира – венгра Гергея Шиклоши (15:11).
Рейзлин во второй раз в карьере завоевал золотую награду этапа Кубка мира. В 2019 году он выиграл соревнования в Берне.
Что касается остальных украинцев, то они высоких мест не занимали – следующий за Рейзлином украинец Богдан Никишин завершил соревнования на 39-м месте. У женщин лучшая из украинок Елена Кривицкая стала 10-й.
В понедельник, 22 марта, в Казани состоятся командные соревнования по итогам которых станут известны обладатели олимпийских лицензий в Токио.
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