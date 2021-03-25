Введение тотального локдауна в Украине исключили
По словам спикера ВР, в ближайшее время области, которые попали в красную зону, начнут выходить из жесткого карантина.
Вводить полный локдаун по всей Украине пока нецелесообразно, решение о продлении существующих карантинных мер в апреле будут принимать с учетом эпидситуации.
Об этом в эфире Украинского радио заявил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.
«Будем надеяться, что до этого (введения локдауна) не дойдет. Если мы говорим о выходе из карантина — в начале апреля тот карантин, который сегодня введен, должен закончиться — будем смотреть по ситуации. Здесь очень много будет зависеть от людей, насколько они будут соблюдать элементарные нормы безопасности», — сказал народный депутат.
По словам Разумкова, в ближайшее время области, которые попали в красную зону, начнут выходить из жесткого карантина.
«Я надеюсь, что некоторые области начнут выходить из красного и возвращаться к более нормальной, более привычной жизни», — сказал он.
Карантин, введенный в связи с пандемией коронавируса, продлили до 30 апреля 2021 года.
Украина разделена на цветные зоны в зависимости от эпидемической ситуации: зеленый, желтый, оранжевый и красный.
По состоянию на 25 марта в красной зоне находятся:
Киев,
Житомирская область,
Закарпатская область,
Ивано-Франковская область,
Киевская область,
Львовская область,
Одесская область,
Сумская область,
Черновицкая область.
Остальные области, кроме Херсонской, оказались в оранжевой зоне.
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