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Главная » Украина » Общество
10:01 25 Марта 2021 Просмотров 85   КомментариевКомментарии

Введение тотального локдауна в Украине исключили

По словам спикера ВР, в ближайшее время области, которые попали в красную зону, начнут выходить из жесткого карантина.

Вводить полный локдаун по всей Украине пока нецелесообразно, решение о продлении существующих карантинных мер в апреле будут принимать с учетом эпидситуации.

Об этом в эфире Украинского радио заявил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

«Будем надеяться, что до этого (введения локдауна) не дойдет. Если мы говорим о выходе из карантина — в начале апреля тот карантин, который сегодня введен, должен закончиться — будем смотреть по ситуации. Здесь очень много будет зависеть от людей, насколько они будут соблюдать элементарные нормы безопасности», — сказал народный депутат.

По словам Разумкова, в ближайшее время области, которые попали в красную зону, начнут выходить из жесткого карантина.

«Я надеюсь, что некоторые области начнут выходить из красного и возвращаться к более нормальной, более привычной жизни», — сказал он.
Карантин, введенный в связи с пандемией коронавируса, продлили до 30 апреля 2021 года.

Украина разделена на цветные зоны в зависимости от эпидемической ситуации: зеленый, желтый, оранжевый и красный.

По состоянию на 25 марта в красной зоне находятся:

Киев,
Житомирская область,
Закарпатская область,
Ивано-Франковская область,
Киевская область,
Львовская область,
Одесская область,
Сумская область,
Черновицкая область.
Остальные области, кроме Херсонской, оказались в оранжевой зоне.

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Тэги: Дмитрий Разумков, полный локдаун в украине
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