В Украине обновили правила выдачи автомобильных номеров

Такое нововведение позволяет оптимизировать процесс обеспечения сервисных центров МВД номерными знаками, а также избежать лишних материальных затрат.

Сервисные центры МВД будут выдавать на транспортные средства номерные знаки только своей области, независимо от места прописки владельца. Об этом сообщает пресс-служба Главного сервисного центра МВД.

«Министерством внутренних дел Украины принят приказ от 2 марта 2021 года № 166, который вступает в силу с момента опубликования. Он устанавливает единые образцы государственных номерных знаков транспортных средств и требования к ним. В частности, определены правила применения, типы и основные размеры государственных номерных знаков, установленные требования к информационному содержанию и техническим характеристикам», – говорится в сообщении.

Основным нововведением, которое вводится, является изменение определения административно-территориальной принадлежности транспортного средства, а именно не по месту прописки владельца, как было до сих пор, а по месту осуществления регистрации (перерегистрации) транспортного средства.

Отмечается, что указанные требования не распространяются на номерные знаки, которые украинцы оставили на платном хранении в сервисном центре МВД.

«Такое нововведение позволяет оптимизировать процесс обеспечения сервисных центров МВД номерными знаками, а также избежать лишних материальных затрат, что приведет к экономии бюджетных средств», – отметили в ведомстве.

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