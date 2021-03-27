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16:00 27 Марта 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Украине увеличилось количество «красных» зон

На сегодня в Украине 13 «красных» областей, 11 «оранжевых» и одна «желтая». «Зеленых» регионов нет.

Минздрав Украины в субботу, 27 марта, пересмотрел распределение карантинных зон в стране. В «красные зоны» попали еще две области – Черниговская Ровненская, сообщается на сайте ведомства.

Так, на сегодня в «красных» зонах находятся, помимо Киева, области:

  • Житомирская,
  • Ивано-Франковская,
  • Закарпатская,
  • Киевская,
  • Львовская,
  • Николаевская,
  • Одесская,
  • Сумская,
  • Ривненская,
  • Черниговская,
  • Черкасская,
  • Черновицкая области.

«Оранжевый» уровень эпидемопасности действует в 11 областях:

  • Винницкой,
  • Волынской,
  • Днепропетровской,
  • Донецкой,
  • Запорожской,
  • Кировоградской,
  • Луганской,
  • Полтавской,
  • Тернопольской,
  • Харьковской,
  • Хмельницкой.

Только одна область в Украине «желтая» – Херсонская.

«Зеленых» регионов в стране не осталось.

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Тэги: карантин, красная зона
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