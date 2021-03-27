В Украине увеличилось количество «красных» зон
На сегодня в Украине 13 «красных» областей, 11 «оранжевых» и одна «желтая». «Зеленых» регионов нет.
Минздрав Украины в субботу, 27 марта, пересмотрел распределение карантинных зон в стране. В «красные зоны» попали еще две области – Черниговская Ровненская, сообщается на сайте ведомства.
Так, на сегодня в «красных» зонах находятся, помимо Киева, области:
- Житомирская,
- Ивано-Франковская,
- Закарпатская,
- Киевская,
- Львовская,
- Николаевская,
- Одесская,
- Сумская,
- Ривненская,
- Черниговская,
- Черкасская,
- Черновицкая области.
«Оранжевый» уровень эпидемопасности действует в 11 областях:
- Винницкой,
- Волынской,
- Днепропетровской,
- Донецкой,
- Запорожской,
- Кировоградской,
- Луганской,
- Полтавской,
- Тернопольской,
- Харьковской,
- Хмельницкой.
Только одна область в Украине «желтая» – Херсонская.
«Зеленых» регионов в стране не осталось.
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