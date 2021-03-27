В Украине увеличилось количество «красных» зон

На сегодня в Украине 13 «красных» областей, 11 «оранжевых» и одна «желтая». «Зеленых» регионов нет.

Минздрав Украины в субботу, 27 марта, пересмотрел распределение карантинных зон в стране. В «красные зоны» попали еще две области – Черниговская Ровненская, сообщается на сайте ведомства.

Так, на сегодня в «красных» зонах находятся, помимо Киева, области:

Житомирская,

Ивано-Франковская,

Закарпатская,

Киевская,

Львовская,

Николаевская,

Одесская,

Сумская,

Ривненская,

Черниговская,

Черкасская,

Черновицкая области.

«Оранжевый» уровень эпидемопасности действует в 11 областях:

Винницкой,

Волынской,

Днепропетровской,

Донецкой,

Запорожской,

Кировоградской,

Луганской,

Полтавской,

Тернопольской,

Харьковской,

Хмельницкой.

Только одна область в Украине «желтая» – Херсонская.

«Зеленых» регионов в стране не осталось.

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