Навальный в колонии объявил голодовку

Российский оппозиционер Алексей Навальный, который с 15 марта находится в колонии №2 в городе Покров Владимирской области, объявил голодовку.

«Кто лежит в робе, лысый, в очках на кровати с Библией в руках? Это я. С Библией, потому что это единственная книга, которую я смог получить за три недели. А на кровати (суперскандальное нарушение правил), так как объявил голодовку», – написал Навальный в Instagram.

Он отметил, что заключенные вынуждены прибегать к таким шагам, поскольку у них нет других методов борьбы. По его словам, вместо медицинской помощи устраивают «пытки лишением сна», будят по восемь раз за ночь.

«Я объявил голодовку с требованием выполнить закон и пустить ко мне приглашенного врача. Поэтому лежу голодный, но пока с двумя ногами», – добавил Навальный.

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