Украина не сумела обыграть Казахстан в отборочном матче на ЧМ-2022

Третий матч сборной Украины в отборе на чемпионат мира-2022 вновь не принес победы команде Андрея Шевченко.

В Киеве национальная сборная потеряла очки в матче с Казахстаном.

С первых минут сборная Украины завладела преимуществом, один за другим создавая моменты у ворот Покатилова, но реализация подвела.

Лишь раз мяч оказался в ворота гостей – на 20-й минуте Зинченко красиво вырезал на Яремчука, а этот элегантно пробил мимо вратаря в дальний угол. А вот Мораес, Малиновский, Зинченко, тот же Яремчук остальные свои возможности не реализовали.

По статистике 16 раз украинцы пробили по воротам соперника в первом тайме, 6 раз из них в площадь ворот, но забить удалось только раз.

Во втором тайме украинцы продолжили доминировать, но Мораес и Яремчук никак не могли удвоить преимущество. В этот момент почувствовалось, что наши футболисты стали играть несколько вальяжно, будучи уверенными в своей победе и моментально за это поплатились. На 59-й минуте Казахстан убежал в контратаку и Мужиков обводящим ударом пробил Трубина.

Шевченко бросил в бой Мораеса и Зубкова. И полузащитник Ференцвароша сразу же мог вывести нашу команду вперед. Малиновский отдал разрезную передачу в штрафную, где Зубков оказался один перед голкипером, но не сумел его переиграть.

Украинцы вновь включились. За второй тайм наши футболисты пробили еще 13 раз по воротам Покатилова, из которых, правда, только 3 в площадь, но гол забить так и не удалось.

Остроты добавил выход дебютанта Артема Довбыка, которого сперва завалили в штрафной, но судья не поставил пенальти (системы VAR в матчах квалификации на ЧМ-2022 нет), а затем Довбик убрал защитника и мощно пробил, но вратарь сделал сейв.

Ничья 1:1 – вторая подряд потеря очков сборной Украины в домашнем матче отбора на ЧМ-2022 и третья ничья в трех матчах квалификации. Отбор продолжится в сентябре.

Тэги: сборная Украины, футбол, ЧМ-2022