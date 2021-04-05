Папа Франциск призвал делиться вакцинами с беднейшими странами
Папа римский в своем послании «Urbi et Orbi» призвал международное сообщество ускорить распространение вакцин против коронавируса и обеспечить снабжение беднейших стран.
«Пандемия все еще распространяется, а социальный и экономический кризис остается серьезным, особенно для бедных. Каждый, особенно наиболее уязвимые среди нас, нуждается в помощи и имеет право на доступ к необходимой помощи», – сказал папа в традиционном послании 4 апреля.
Он назвал вакцины «важным инструментом» в борьбе с COVID-19.
Папа римский выступил со своей речью перед обществом из около 200 человек в огромной базилике Святого Петра.
До пандемии Пасхальную мессу обычно проводили на площади Святого Петра перед десятками тысяч паломников. Но уже вторую подряд Пасху мессу служат в помещении, чтобы предотвратить распространение коронавируса.
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