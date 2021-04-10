Ким Чен Ын призвал корейцев готовиться к голоду

Редкое для страны предупреждение вождь сделал, выступая на партийной конференции, сравнив нынешнюю ситуацию с голодом 1990-х годов.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын призвал граждан готовиться к «Трудному маршу».

Термин «трудный поход» используется официальными лицами Пхеньяна в качестве характеристики голода середины 1990-х годов, когда из-за нехватки продовольствия погибли от 600 тысяч до двух миллионов северокорейцев.

В условиях пандемии КНДР закрыла границы с Китаем, играющим ключевую роль в поддержке экономики Северной Кореи. Самые серьезные сигналы тревоги поступают из районов, расположенных вблизи китайской территории: масштабная контрабанда, которая всегда была источником существенной прибыли для местных жителей КНДР, была перекрыта из-за коронавирусных ограничений.

Другим фактором ухудшения экономической ситуации в Северной Корее стали жесткие санкции со стороны международного сообщества.

В отчете Human Rights Watch сообщается о том, что еда из КНР не поступает в Северную Корею уже почти два месяца. В результате стоимость килограмма кукурузы – основного продукта питания для большинства сельских жителей КНДР – порой превышает их месячную зарплату.

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