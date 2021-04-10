НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Политика
06:32 10 Апреля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Ким Чен Ын призвал корейцев готовиться к голоду

Редкое для страны предупреждение вождь сделал, выступая на партийной конференции, сравнив нынешнюю ситуацию с голодом 1990-х годов.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын призвал граждан готовиться к «Трудному маршу».

Термин «трудный поход» используется официальными лицами Пхеньяна в качестве характеристики голода середины 1990-х годов, когда из-за нехватки продовольствия погибли от 600 тысяч до двух миллионов северокорейцев.

В условиях пандемии КНДР закрыла границы с Китаем, играющим ключевую роль в поддержке экономики Северной Кореи. Самые серьезные сигналы тревоги поступают из районов, расположенных вблизи китайской территории: масштабная контрабанда, которая всегда была источником существенной прибыли для местных жителей КНДР, была перекрыта из-за коронавирусных ограничений.

Другим фактором ухудшения экономической ситуации в Северной Корее стали жесткие санкции со стороны международного сообщества.

В отчете Human Rights Watch сообщается о том, что еда из КНР не поступает в Северную Корею уже почти два месяца. В результате стоимость килограмма кукурузы – основного продукта питания для большинства сельских жителей КНДР – порой превышает их месячную зарплату.

Источник:
Тэги: КНДР, Ким Чен Ын, голод
Loading...

Новости по теме

Ким Чен Ын назвал нынешнюю ситуацию в КНДР наихудшей

Глава государства заявил о наихудшей ситуации в стране и беспрецедентном множестве вызовов.

Администрация Байдена не может найти Ким Чен Ына

Администрация президента США с февраля безуспешно пытается связаться с правительством КНДР для обсуждения ядерной программы страны.

Ким Чен Ын назвал США главным врагом Северной Кореи

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын на открывшемся VIII съезде Трудовой партии Кореи заявил, что Вашингтон является главным врагом Пхеньяна.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты