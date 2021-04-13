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02:40 13 Апреля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Украина завоевала всего одну медаль на ЧЕ по тхэквондо

На чемпионате Европы по тхэквондо, проходившем в Софии, сборная Украины завоевала единственную медаль.

Бронзовым призером в категории свыше 87 кг стал Андрей Гарбар.

Воспитанник тренера Юрия Бирюкова в полуфинале уступил российскому спортсмену Владиславу Ларину – 1:23.

Отметим, что на европейском первенстве Украину представляли 16 спортсменов.

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Тэги: тхэквондо
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