Украина завоевала всего одну медаль на ЧЕ по тхэквондо
На чемпионате Европы по тхэквондо, проходившем в Софии, сборная Украины завоевала единственную медаль.
Бронзовым призером в категории свыше 87 кг стал Андрей Гарбар.
Воспитанник тренера Юрия Бирюкова в полуфинале уступил российскому спортсмену Владиславу Ларину – 1:23.
Отметим, что на европейском первенстве Украину представляли 16 спортсменов.
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