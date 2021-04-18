Работа по дому полезна для мозга

Есть вероятность, что люди с большим объемом мозга охотнее остальных выполняют работу по дому.

Канадские ученые провели исследование с участием 66 людей старшего возраста и установили, что работа по дому положительно влияет на мозг. У тех, кто больше времени уделял хозяйственным делам, его объем был больше. Особенности обнаружили в гиппокампе. Он задействован во время процессов познания и консолидации памяти, пишет Naked Science.

Не исключено, что в этом случае причину и следствие можно поменять местами. Есть вероятность, что люди с большим объемом мозга охотнее остальных выполняют работу по дому. Но косвенные данные свидетельствуют о верности выводов ученых.

Физическая нагрузка: уборка, поход в магазин, ремонт — благоприятно влияет на сердечно-сосудистую систему, а значит связана со здоровьем мозга. Планирование и организация мелких дел по хозяйству может помогать формировать новые нейронные связи.

Ранее китайские ученые выяснили, что на мозг благотворно влияет послеобеденный сон. Люди, которые любят подремать днем, значительно лучше остальных проходят тесты на ориентирование, внимание, способность к решению проблем, беглость речи и рабочую память.

Тэги: работа по дому, объем мозга, послеобеденный сон.