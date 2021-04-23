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15:20 23 Апреля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Индии рекордные 330 тысяч COVID-случаев за сутки

Индия второй раз подряд – «рекордсмен» по суточному COVID-приросту. Всего с начала пандемии коронавирусом заболели 16 263 695 индийцев.

Индия обновила мировой рекорд по числу заразившихся коронавирусом за сутки. Так, за последние 24 часа в стране зафиксировано 332 730 новых COVID-случаев, пишет ТАСС.

Это стало вторым подряд мировым антирекордом суточного прироста заразившихся COVID-19. Так, в четверг 22 апреля, сообщалось о 314 835 заболевших за сутки.

Всего с начала пандемии коронавирусом заболели 16 263 695 индийцев.

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Тэги: Индия, пандемия
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