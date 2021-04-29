Зеленский провел встречу с предстоятелями церквей накануне Пасхи
Предстоятели церквей заверили, что вопрос празднования Пасхи в условиях пандемии коронавируса находится в центре внимания всех церковных общин.
Президент Владимир Зеленский и глава ОП Андрей Ермак провели встречу с предстоятелем Православной церкви Украины Епифанием, предстоятелем Украинской православной церкви Онуфрием и главой Украинской греко-католической церкви Святославом Шевчуком.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.
Зеленский отметил, что накануне Пасхи ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине контролируемая.
«Мы как раз сбили третью волну. Сейчас первая неделя, когда идет уменьшение на одну-две тысячи заболевших ежедневно. И я хотел обсудить с вами, какие еще мощные сигналы мы могли бы послать, чтобы не допустить возвращения регионов в «красную» зону после Пасхи, ведь это влияет на граждан и экономику», – отметил он.
Президент поблагодарил руководителям церквей за помощь во время первой волны пандемии в прошлом году, когда они информировали верующих о том, что важно беречь себя и своих близких. Зеленский также обратился с просьбой рассказать верующим о важности вакцинации.
Предстоятели церквей заверили, что вопрос празднования Пасхи в условиях пандемии коронавируса находится в центре внимания всех церковных общин. Их руководители стараются максимально сделать все, чтобы богослужения были доступны онлайн, как это было в прошлом году, а также чтобы люди сохраняли дистанцию и надевали защитные маски.
В то же время руководители церквей отметили, что в условиях карантина, когда люди чувствуют усталость, даже агрессию и отчаяние, духовная опека также имеет большое значение.
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