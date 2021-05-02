В Украину привезли огонь из Иерусалима
Делегацию, которая привезла огонь в специальной лампадке, возглавил управляющий делами УПЦ МП Антоний (Паканич). Вместе с ним прилетел депутат Вадим Новинский.
Православная церковь Украины получит благодатный огонь в воскресенье, его привезут обычным авиарейсом. Об этом сообщил архиепископ Евстратий (Зоря).
Он подчеркнул, что православие не является религией огнепоклонства, и поэтому «нет ни одной действительно значимой потребности тратить огромные средства на чартерные рейсы, особенно во время пандемии, чтобы на несколько часов раньше привезти Святой Свет».
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Из-за карантина по коронавирусу в храме Гроба Господня присутствовали лишь около десяти священников, представляющих различные христианские конфессии.
Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний считает, что лучше деньги потратить не на чартерный рейс в Израиль, а закупить медикаменты или средства защиты для врачей.