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06:27 10 Мая 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Рейтинг партии Меркель упал до исторического минимума

Рейтинг консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) упал до 23%.

Это самый низкий показатель для правящей партии за всю историю, свидетельствуют данные опроса, проведенного институтом исследования общественного мнения Kantar для издания Bild.

Самый высокий рейтинг у партии Союз-90/Зеленые – 26%.

Социал-демократы (СДПГ) располагаются на третьем месте с 16% голосов, Свободная демократическая партия – 12%, ультраправая Альтернатива для Германии – 10%, Левая партия – 7%.

Выборы в Бундестаг состоятся в Германии 26 сентября.

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Тэги: Ангела Меркель, Германия, партии
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