Рейтинг партии Меркель упал до исторического минимума
Рейтинг консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) упал до 23%.
Это самый низкий показатель для правящей партии за всю историю, свидетельствуют данные опроса, проведенного институтом исследования общественного мнения Kantar для издания Bild.
Самый высокий рейтинг у партии Союз-90/Зеленые – 26%.
Социал-демократы (СДПГ) располагаются на третьем месте с 16% голосов, Свободная демократическая партия – 12%, ультраправая Альтернатива для Германии – 10%, Левая партия – 7%.
Выборы в Бундестаг состоятся в Германии 26 сентября.
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