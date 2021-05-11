В Казани теракт в школе, много жертв
Несколько мужчин зашли в школу с оружием и начали стрелять. Один из стрелков выпрыгнул из окна, его задержали.
В Казани, РФ, неизвестные открыли стрельбу в школе №175 на улице Файзи. Об этом сообщает Татар-информ.
«К казанской школе №175, которая расположена на улице Джаудата Файзи, стягиваются машины экстренных служб. По предварительным данным, в самом учебном учреждении работает ОМОН, детей закрыли в кабинетах», – говорится в сообщении.
Российские СМИ сообщают, что несколько мужчин зашли в школу с оружием и начали стрелять. Один из стрелков выпрыгнул из окна и побежал в сторону улицы Туганлык, там его задержала полиция.
Сообщается, что погибли 9 человек, еще 10 пострадали. К школе вызвали медиков. У здания находятся силовики и экстренные службы.
По сообщению ТАСС, в результате стрельбы погибли учитель и шестеро детей. Задержанный стрелок оказался 17-летним подростком.
Новости по теме
Младшие школьники попали в огненную ловушку. Пожар уничтожил помещения нескольких классов.
Жертвами стрельбы в тайском городе Накхонратчасима стали по меньшей мере 30 человек.
В штате Калифорния в результате стрельбы в школе погибли три человека. Инцидент произошел 10 апреля в классе начальной школы North Park School в Сан-Бернардино.