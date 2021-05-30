«Челси» выиграл в финале Лиги чемпионов

В рамках финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» встречался с «Челси». Поединок проходил в Порту.

Начало поединка вышло достаточно резвым – команды провели несколько резких атак, однако до ударов не доходило из-за уверенной игры защитников.

Первый опасный момент случился у ворот «синих»: Стерлинг получил пас от Эдерсона, но не сумел пробить Менди. Через несколько минут уже «Челси» мог открывать счет, но Вернер упустил несколько голевых моментов.

Под конец тайма Тиаго Силва был заменен из-за повреждения. Для опытного защитника это было ударом, который чуть ли не вызывал слезы. Но пока бразилец грустил на скамейке запасных, Хаверц открыл счет. Немец вырвался из под опеки Зинченко, получил пас от Маунта и реализовал выход один в один. Подопечные Томаса Тухеля ушли на перерыв в качестве лидера.

Второй тайм начался под контролем «Манчестер Сити». «Горожане» пытались взломать оборону соперника, но все безуспешно. Вначале тайма Кевин де Брюйне покинул поле из-за жесткого столкновения с Рюдигером. Хосеп Гвардиола пытался изменить игру, выпустив Жезуса.

Подопечные Хосепа Гвардиолы в одиночку старались переиграть игроков «Челси», выполнять подачи в штрафную, но лондонский клуб не давал и намека на момент у своих ворот. «Челси» также выжидал ошибку от Сити, что и произошло. Хаверц выдал пас на Пулишича, который оказался один перед Эдерсеном, но американец пробил мимо.

До конца тайма «Манчестер Сити» контролировал мяч, но все вдалеке от ворот соперника. В компенсированное время у «горожан» выдался шанс: Марез оказался один на линии штрафной, но пробил немного выше ворот.

Лондонский клуб сумел дотерпеть до финального свистка, удержав минимальное преимущество.

«Челси» во второй раз в истории стал обладателем Лиги чемпионов. Ранее «синие» побеждали в 2012 году, когда в серии пенальти обыграли «Баварию».

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