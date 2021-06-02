Глава МИД Литвы призвал Лукашенко уйти с поста
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Александр Лукашенко сделал всю свою страну тюрьмой.
Габриэлюс раскритиковал Лукашенко за большое количество политзаключенных в Беларуси и назвал диктатором.
«Белорусского диктатора Лукашенко не удовлетворяет присутствие более 400 политзаключенных. Закрытие границ фактически означает, что вся страна становится одной большой тюрьмой для 10 миллионов граждан. Для этого не потребовалось десяти казней. Уходи – и пусть будет твой народ!» – заявил Габриэлюс, сославшись на библейский сюжет.
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