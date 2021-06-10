НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Политика
07:58 10 Июня 2021 Просмотров 1   КомментариевКомментарии

В Албании президенту объявили импичмент

Президенту Албании Илиру Мете объявили импичмент за нарушение Конституции перед выборами в стране.

Депутаты голосовали после отчета временной следственной комиссии, которая пришла к выводу, что Мета нарушил 16 статей Конституции накануне выборов в Албании 25 апреля.

Его обвинили в том, что он не выполнил своего долга гарантировать национальное единство и поддержал оппозицию на недавних выборах.

Комиссия рекомендовала отстранить Мету от должности за год до окончания его президентского срока.

Источник:
Тэги: импичмент, президент Албании
Loading...

Новости по теме

Экс-президенту Албании запретили въезд в США

Бывшему президенту и премьер-министру Албании Сали Берише и его семье запретили въезд в страну из-за «коррупционных действий».

Экс-сотрудник Совета нацбезопасности США рассказал, что Трамп давил на Зеленского

Уволенный Дональдом Трампом сотрудник Совета нацбезопасности и обороны США подполковник Александр Виндман дал интервью The Atlantic.

Сенат США оправдал Трампа. Импичмента не будет.

Дональд Трамп избежал процедуры импичмента. Его дело закрыто.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты