В Албании президенту объявили импичмент

Президенту Албании Илиру Мете объявили импичмент за нарушение Конституции перед выборами в стране.

Депутаты голосовали после отчета временной следственной комиссии, которая пришла к выводу, что Мета нарушил 16 статей Конституции накануне выборов в Албании 25 апреля.

Его обвинили в том, что он не выполнил своего долга гарантировать национальное единство и поддержал оппозицию на недавних выборах.

Комиссия рекомендовала отстранить Мету от должности за год до окончания его президентского срока.

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