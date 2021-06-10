В Албании президенту объявили импичмент
Президенту Албании Илиру Мете объявили импичмент за нарушение Конституции перед выборами в стране.
Депутаты голосовали после отчета временной следственной комиссии, которая пришла к выводу, что Мета нарушил 16 статей Конституции накануне выборов в Албании 25 апреля.
Его обвинили в том, что он не выполнил своего долга гарантировать национальное единство и поддержал оппозицию на недавних выборах.
Комиссия рекомендовала отстранить Мету от должности за год до окончания его президентского срока.
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