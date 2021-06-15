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18:00 15 Июня 2021 0 Комментарии
Вирастюк официально стал нардепом от Слуги народа
После нескольких месяцев судов по результатам довыборов в Раду в Ивано-Франковской области Вирастюк стал депутатом.
На заседании Верховной Рады во вторник, 15 июня, Василий Вирастюк принес присягу народного депутата.
Новый нардеп Слуги народа зачитал присягу под крики «Ганьба!». Другие депутаты аплодировали.
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Тэги: нардеп, слуга народа, Вирастюк
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