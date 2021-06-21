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Главная » Мир » Религия
06:14 21 Июня 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Японии на буддийскую богиню милосердия надели маску

В японском городе Аидзувакамацу на статую буддийской богини милосердия Каннон надели тканевую маску весом 35 кг. Маска на статуе богини – это символ молитвы о конце пандемии.

Размер маски – пять метров в длину и четыре – в ширину.

Идея с маской стала часть проекта по восстановлению памятника после землетрясения, произошедшего в феврале 2021 года.

Маска на статуе богини – это символ молитвы о конце пандемии.

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Тэги: Япония, буддизм, медицинские маски
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