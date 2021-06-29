Юрий Чаборай: «Когда-то президент, посещая Ровно, пообещал, что деньги на стадион будут. И обещание сдержал!»

Как всем известно, сейчас в разгаре «футбольный сезон». Поэтому, актуально пообщаться с причастными к этому самому популярному в мире спорту людьми.

Как всем известно, сейчас в разгаре «футбольный сезон». Поэтому, актуально пообщаться с причастными к этому самому популярному в мире спорту людьми. И сегодня нашим собеседником будет спонсор Ровенского народного клуба «Верес», основатель и директор компании «Интербетон» – Юрий Чаборай.

Юрий, скажите, почему именно «Верес», а, точнее, почему именно футбол? Вы занимались этим спортом в детстве?

Конечно, я, как и большинство юношей, начал заниматься спортом, еще в детстве, в моем родном городе Кузнецовске – сейчас он Вараш. Занимался сначала легкой атлетикой, но учитывая мою комплекцию – этот спорт «не пошел» (смеется), немного тяжеловат был парень. Затем я начал осваивать бокс на бокс. Но проблемы со зрением помешали идти в этом спорте дальше. И я начал заниматься популярной, в то время, греко-римской борьбой. Это был конец 80-х – начало 90-х годов, в моде были фильмы с Брюсом Ли, Чаком Норрис. И я был одним из тех юношей, кого они вдохновляли заниматься боевыми искусствами. До сих пор, с теплом вспоминаю своего замечательного тренера Магомедова Абдулу Алесановича. Со временем, пришла любовь и к футболу, которая сейчас проявляется в моей поддержке народного клуба «Верес».

Давайте поговорим о будущем и перспективах «Вереса». Вчера состоялось довольно знаменательное событие – Кабинет Министров Украины выделил 100 000 000 гривен на реставрацию стадиона «Авангард».

Да. Я, как человек, который искренне поддерживает команду «Верес», очень благодарен нашей ровенской родной команде, в частности, Виталию Станиславовичу Ковалю, нардепам Александру Ковальчуку, Александру Салийчуку, Александру Аликсийчуку, которые поспособствовали, чтобы Кабмин, все же, выделил средства на реставрацию нашего «Авангарда «. И самая большая благодарность, конечно, президенту – Владимиру Александровичу Зеленскому. Когда-то, он, посещая Ровно, пообещал, что средства на стадион будут! И, как видим, обещание свое сдержал! А если средств на реставрацию стадиона все же не хватит, то привлечем к сбору денег местных ромов, о которых недавно вспоминал наш мэр Александр Третьяк (смеется). У них это хорошо получается!

Юрий, еще один вопрос, который интересует всех – база команды «Верес», которая должна располагаться в районе «Холма Славы». Какие перспективы и сроки строительства этой базы?

От имени всей команды «Верес», хочу искренне поблагодарить депутатов за то, что единогласно проголосовали за выделение земли под нашу тренировочную базу. В проекте планируется ультрасовременный комплекс, который будет содержать в себе три тренировочных стадиона и всю инфраструктуру, необходимую для жизнеобеспечения футбольной команды. Такая база нам крайне необходима для полноценной и качественной тренировки команды. Мы, ведь, идем вперед и надеемся на великое будущее. Что касается сроков – надеюсь, приблизительно через два года будет все готово!

Если не секрет, на какие средства будет строиться база?

Финансирование строительства базы предусмотрено за внутренние средства клуба «Верес». Конечно, если горожане или местные власти захотят присоединиться к строительству – мы будем искренне рады, ведь средств на такой проект нужно не мало! Кстати, а вы уже слышали, что наш «Верес» уже стал акционерным?

То есть, Вы, как бизнесмен, рекомендуете нам вкладывать средства в акции «Вереса»? Ведь теперь, любой житель Земли может вложить деньги в акции клуба и стать совладельцем «Вереса»?

Я считаю это правильным – вкладывать, даже если от этого вы хотите только заработать. Поскольку, сейчас идет, так называемая «нулевая» ставка – минимальная цена, которая вообще возможна в истории клуба – это 100 гривен. Это вложение перспективное – ведь мы уверенны – у клуба большое будущее!

Давайте поговорим о нашей команде, как вы оцениваете нынешний состав «Вереса», есть ли у вас любимый игрок, за которого болеете больше всего?

Смело могу сказать, что нынешний состав команды сильный и перспективный. Все парни – настоящие профессионалы и очень целеустремленные. Впрочем, не буду скрывать, у меня есть любимец среди игроков – это Роберт Гегедош. Думаю, этого футболиста ждут большие достижения.

Вас можно встретить на всех матчах команды. Любите ходить на игру с семьей или друзьями?