В Андалусии крыса сорвала заседание регионального парламента
В испанской Андалусии крыса помешала заседанию регионального парламента. Депутаты обсуждали вопрос назначения сенатором Сусаны Диас.
Заметив крысу, бегающую по залу, спикер парламента испугалась. А некоторые депутаты вскочили со своих мест и залезли на столы и стулья.
Некоторое время крысу пытались найти под столами, однако – безуспешно.
Когда стало понятно, что крыса сбежала, заседание продолжилось.
Новости по теме
Президент предлагает депутатам рассмотреть ряд законопроектов на внеочередном заседании во вторник.
Нардепы внесли изменения в документ, в результате чего появилась лазейка, которой смогут воспользоваться недобросовестные декларанты.
Определены особенности уголовной ответственности за агрессию, геноцид, преступления против мира, безопасности человечества и международного правопорядка.