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00:40 23 Июля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Андалусии крыса сорвала заседание регионального парламента

В испанской Андалусии крыса помешала заседанию регионального парламента. Депутаты обсуждали вопрос назначения сенатором Сусаны Диас.

Заметив крысу, бегающую по залу, спикер парламента испугалась. А некоторые депутаты вскочили со своих мест и залезли на столы и стулья.

Некоторое время крысу пытались найти под столами, однако – безуспешно.

Когда стало понятно, что крыса сбежала, заседание продолжилось.

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Тэги: парламент, крыса
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