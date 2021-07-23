В Андалусии крыса сорвала заседание регионального парламента

В испанской Андалусии крыса помешала заседанию регионального парламента. Депутаты обсуждали вопрос назначения сенатором Сусаны Диас.

Заметив крысу, бегающую по залу, спикер парламента испугалась. А некоторые депутаты вскочили со своих мест и залезли на столы и стулья.

Некоторое время крысу пытались найти под столами, однако – безуспешно.

Когда стало понятно, что крыса сбежала, заседание продолжилось.

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